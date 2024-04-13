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Президент «Лацио»: «Если Альберто хочет уйти, то должен найти команду, готовую его купить»

13 Апреля 2024 • 16:20 Комментировать
Дженоа
...
Лацио
19.04 19:30

Президент «Лацио» Клаудио Лотито отреагировал на слова полузащитника римской команды Луиса Альберто, который ранее заявил, что хочет покинуть клуб и даже готов отказаться от своей зарплаты ради расторжения контракта.

По словам президента, 31-летний испанец сможет покинуть «Лацио» только в том случае, если на него найдётся покупатель.

«Если он хочет уйти, то должен найти команду, готовую его купить. Мы не выбрасываем деньги в окно. Он рассчитывал на продление прошлым летом и является вторым самым высокооплачиваемым игроком в «Лацио». Теперь он внезапно выходит с подобным заявлением», — приводит слова Лотито журналист Николо Скира.

Напомним, действующий контракт Альберто с «Лацио» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает опытного испанца в 14 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «орлов» 39 матчей, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.  

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Лацио Клаудио Лотито Луис Альберто ещё теги

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