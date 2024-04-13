Шомуродов рассказал о своём возможном возвращении в «Рому»

Нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов, выступающий на правах аренды за «Кальяри», высказался о своём возможном возвращении в римский клуб.

«Рано говорить об этом. Мы обсудим это в конце чемпионата. Мне, моей жене и двум детям очень хорошо здесь, ведь город спокойный», — цитирует Шомуродова журналист Альфредо Педулла.

В текущем сезоне 28-летний Шомуродов провёл за «Кальяри» 18 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 5 миллионов евро.

Отметим, что сейчас «Кальяри» Шомуродова, набравший 30 очков в 31 проведённом матче, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.