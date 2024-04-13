Ракитич назвал свой худший матч в футболке «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич назвал свой худший матч в «сине-гранатовой» футболке. Хорват вспомнил ответный четвертьфинал Лиги чемпионов сезона-2017/18 против «Ромы». В первой игре «Барселона» разгромила римлян на своём поле со счётом 4:1, но во втором матче «джаллоросси» сделали камбэк и выиграли 3:0. Итальянцы прошли в полуфинал за счёт правила гостевого гола.

«Я помню много деталей из матча против «Ромы». Для меня это была худшая игра. Мы подарили победу сопернику, больше сказать нечего. Если вы не сфокусированы на все 100%, такое случается. Это наша вина», – цитирует Ракитича Jijantes.