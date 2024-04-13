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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» провёл встречу с бывшим тренером «Реала»

13 Апреля 2024 • 10:22 Комментировать (1)

«Милан» подыскивает замену главному тренеру команды Стефано Пиоли. По информации журналистов Corriere dello Sport, в сфере интересов «россонери» находится испанский специалист Хулен Лопетеги.

Как сообщает источник, представители итальянского гранда провели несколько встреч с потенциальным преемником Пиоли, но пока не сделали ему конкретного предложения. У Лопетеги есть опыт работы в мадридском «Реале» и «Севилье». Его последним клубом был английский «Вулверхэмптон».

После 31 тура чемпионата Италии «Милан» набрал 68 баллов и располагается на второй позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Хулен Лопетеги ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
13 Апреля 2024 в 11:19
опять в серию Б захотели чтоли????
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