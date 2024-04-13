«Милан» провёл встречу с бывшим тренером «Реала»

«Милан» подыскивает замену главному тренеру команды Стефано Пиоли. По информации журналистов Corriere dello Sport, в сфере интересов «россонери» находится испанский специалист Хулен Лопетеги.

Как сообщает источник, представители итальянского гранда провели несколько встреч с потенциальным преемником Пиоли, но пока не сделали ему конкретного предложения. У Лопетеги есть опыт работы в мадридском «Реале» и «Севилье». Его последним клубом был английский «Вулверхэмптон».

После 31 тура чемпионата Италии «Милан» набрал 68 баллов и располагается на второй позиции в турнирной таблице.