Рабио с большой долей вероятности покинет «Ювентус», если клуб возглавит Мотта

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио с большой долей вероятности покинет команду летом, если её возглавит Тьяго Мотта из «Болоньи». По информации от журналиста Николо Скиры, итальянский специалист, в отличие от Массимилиано Аллегри, не видит во француза одного из ключевых игроков «Ювентуса» в будущем.

Действующий контракт Рабио со «старой синьорой» истекает уже летом, поэтому футболисту могут дать уйти на правах свободного агента. У Адриена большая зарплата, поэтому в руководстве не горят желанием оставлять его в команде на нынешних условиях.

Мотта и Рабио ранее выступали вместе за «ПСЖ» в качестве футболистов.