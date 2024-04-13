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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио с большой долей вероятности покинет «Ювентус», если клуб возглавит Мотта

13 Апреля 2024 • 09:57 Комментировать
Торино
...
Ювентус
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Через 8 ч. 52 мин.

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио с большой долей вероятности покинет команду летом, если её возглавит Тьяго Мотта из «Болоньи». По информации от журналиста Николо Скиры, итальянский специалист, в отличие от Массимилиано Аллегри, не видит во француза одного из ключевых игроков «Ювентуса» в будущем.

Действующий контракт Рабио со «старой синьорой» истекает уже летом, поэтому футболисту могут дать уйти на правах свободного агента. У Адриена большая зарплата, поэтому в руководстве не горят желанием оставлять его в команде на нынешних условиях.

Мотта и Рабио ранее выступали вместе за «ПСЖ» в качестве футболистов.

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