Дель Пьеро: «Победа в Кубке Италии спасёт сезон для «Ювентуса»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро поделился мнением об успехах «Ювентуса» при Массимилиано Аллегри.

«Бьянконери» занимают третью строчку в турнирной таблице Серии А после 31 тура с 62 набранными очками. Команда выбыла из борьбы за чемпионство после череды неудачных результатов, однако продолжает претендовать на победу в Кубке Италии (первый полуфинальный поединок с «Лацио» был выигран со счётом 2:0).

«После неудачи в борьбе за Скудетто произошла смена целей, но Аллегри сразу заявлял о том, что главные задачи – возвращение в Лигу чемпионов, развитие молодых игроков и победа в Кубке Италии. В прошлом году тренеру удалось совершить чудо. Если говорить о последних полутора месяцах, то ситуация, конечно, печальная, но триумф в Кубке Италии может спасти этот сезон для «Ювентуса», – заявил в интервью Radio Serie A дель Пьеро.