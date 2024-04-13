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Чемпионат Италии. Серия А

Дель Пьеро: «Победа в Кубке Италии спасёт сезон для «Ювентуса»

13 Апреля 2024 • 04:00 Комментировать
Торино
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Ювентус
1 3.90 X 3.05 2 2.20
Через 14 ч. 50 мин.

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро поделился мнением об успехах «Ювентуса» при Массимилиано Аллегри.

«Бьянконери» занимают третью строчку в турнирной таблице Серии А после 31 тура с 62 набранными очками. Команда выбыла из борьбы за чемпионство после череды неудачных результатов, однако продолжает претендовать на победу в Кубке Италии (первый полуфинальный поединок с «Лацио» был выигран со счётом 2:0).

«После неудачи в борьбе за Скудетто произошла смена целей, но Аллегри сразу заявлял о том, что главные задачи – возвращение в Лигу чемпионов, развитие молодых игроков и победа в Кубке Италии. В прошлом году тренеру удалось совершить чудо. Если говорить о последних полутора месяцах, то ситуация, конечно, печальная, но триумф в Кубке Италии может спасти этот сезон для «Ювентуса», – заявил в интервью Radio Serie A дель Пьеро.

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