​Кесси и Спаллетти посетили матч «Милана» с «Ромой»

Встреча «Милана» и «Ромы» в рамках четвертьфинала Лиги Европы вызвала большой интерес в Италии, а также стимулировала кое-каких известных людей посетить её лично.

В частности, на «Сан-Сиро» явился Лучано Спаллетти, наставник итальянской сборной по футболу. В прошлом он тренировал «Рому», да и сейчас ему наверняка есть на что посмотреть в игре двух топ-команд Серии А.

Удивил, однако, другой визит - матч посетил Франк Кесси, бывший игрок «Милана», который покинул его не в лучших обстоятельствах. Сейчас Кесси, однако, забыл былые обиды и решил навестить бывших партнёров. Но они не порадовали его результативной игрой.