​Сакки: «Роналду был очень скучным в Италии»

Легендарный экс-наставник Арриго Сакки считает, что Криштиану Роналду неудачно провёл в Италии три сезона - но не в смысле личных достижений, которые были очевидны, а в призме своего воздействия на итальянский футбол.

По мнению Сакки, надёленный исключительными индивидуальными качествами футболист смотрелся на поле инородным элементом, так как итальянский футбол поощряет командные, а не личные действия:

- Я смотрел несколько матчей, в которых выступал Роналду. Это была скука. Он был полностью оторван от команды. Он - победитель, но игрок должен быть частью команды, а не смотреться как красивая скатерть на уродливом столе, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.