​Сакки рассказал, как поднял «Милан»

Арриго Сакки принял «Милан» в 1985 году и очень быстро превратил этот клуб в гранда европейского футбола - следующие 20-25 лет клуб каждый год претендовал на победу в Кубке чемпионов, а затем и в Лиге чемпионов. Сакки рассказал о том, как ему удалось сколотить такой выдающийся коллектив:

- Когда меня позвали в «Милан», клуб продавал лишь 30 тысяч абонементов в год. Но уже на следующий год это число утроилось! На поле появилась команда, а не 11 разрозненных актёров, которые читали каждый свой текст. Это была команда, механизм. И так у нас получился великолепный фильм, - вспоминает Сакки, слова которого цитирует pianetamilan.it.