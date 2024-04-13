В «Милане» снова засомневались в Пиоли

Поражение от «Ромы» негативно сказалось на положении главного тренера Стефано Пиоли в «Милане».

В четверг «россонери» уступили в родных стенах римлянам в первом матче четвертьфинала Лиги Европы (0:1). Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, руководство клуба – в особенности Златан Ибрагимович – было крайне разочаровано результатом поединка. Будущее Пиоли в «Милане» вновь остаётся под вопросом – уход наставника после завершения текущего сезона вполне реален.

В конце прошлого месяца президент «Милана» Паоло Скарони заявил, что Стефано Пиоли сохранит свой пост. Контракт специалиста рассчитан до середины 2025 года.