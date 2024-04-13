Тудор: «Решение Луиса Альберто - его личное дело»

В Италии стартовал 32-й тур чемпионата, «Лацио» крупно обыграл «Салернитану», но после игры стало известно, что испанский полузащитник Луис Альберто в конце сезона покинет клуб. Журналисты попросили наставника «Лацио» Игора Тудора прокомментировать случившееся. Он заявил, что это является личным делом Луиса Альберто:

- Я не комментирую такие вещи, это дело, которое решается внутри клуба. У нас много важных игроков, хотя я не отрицаю ценности Луиса для команды. Это подтвердят и другие представители команды, - цитирует слова Тудора Cittaceleste.it.

Луис Альберто выступает за «Лацио» с 2016 года.