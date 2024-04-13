Матерацци призвал «Интер» выиграть Скудетто в дерби с «Миланом»

Мало кто сомневается в том, что миланский «Интер» станет чемпионом Италии, но теперь речь идёт о том, когда это случится. И фанаты «нерадзурри» очень хотели бы, чтобы математическая победа в чемпионате пришлась на матч с прямым конкурентом - «Миланом». Он, напомним, пройдёт 22 апреля. Такого же мнения придерживается и Марко Матерацци:

- Меня не интересует рекорд по очкам за сезон. Меня больше интересует победа в дерби над «Миланом». Я хочу, чтобы Скудетто был выигран именно в этом матче, - цитирует слова Матерацци SportMediaset.

В последний раз «Интер» становился чемпионом в 2021 году.