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Чемпионат Италии. Серия А

​Тудор: «Нужна была победа»

13 Апреля 2024 • 01:49 Комментировать
Лацио
4:1
Салернитана

В Италии стартовал 32-й тур чемпионата, «Лацио» крупно обыграл «Салернитану», чем очень доволен Игор Тудор, наставник римского клуба. Дело в том, что в предыдущем туре «Лацио» проиграл принципиальный матч против «Ромы», вследствие чего его игроки, конечно же, жаждали отыграться.

- Для нас было важно сыграть хорошо и победить. После дерби это было особенно важно. Хочется, чтобы сегодняшний «Лацио» также выступал и в следующих матчах - команда, которая делает правильные вещи в правильное время, - цитирует слова хорватского специалиста cittaceleste.it.

Сейчас «Лацио» занимает седьмое место в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Игор Тудор

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