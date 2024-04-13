​Тудор: «Нужна была победа»

В Италии стартовал 32-й тур чемпионата, «Лацио» крупно обыграл «Салернитану», чем очень доволен Игор Тудор, наставник римского клуба. Дело в том, что в предыдущем туре «Лацио» проиграл принципиальный матч против «Ромы», вследствие чего его игроки, конечно же, жаждали отыграться.

- Для нас было важно сыграть хорошо и победить. После дерби это было особенно важно. Хочется, чтобы сегодняшний «Лацио» также выступал и в следующих матчах - команда, которая делает правильные вещи в правильное время, - цитирует слова хорватского специалиста cittaceleste.it.

Сейчас «Лацио» занимает седьмое место в турнирной таблице.