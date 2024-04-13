​Мотта - лучший тренер марта в Серии А

Тьяго Мотта снова признан тренером месяца в Серии А, об этом сообщает TuttomercatoWeb. Подчёркивается, что его клуб вклинился в борьбу за Лигу чемпионов - хотя сам Мотта заявил, что это не является целью для клуба.

- Март месяц упрочил положение «Болоньи» в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов. А Тьяго Мотта ещё раз подтвердил свои навыки отличного тренера, - пояснил Луиджи де Сьерво, администратор Lega Serie A.

Мотта стал первым тренером, который выиграл приз, учреждённый три года тому назад, дважды подряд. Всего по количеству побед в номинации он сравнялся с Лучано Спаллетти - по четыре победы.