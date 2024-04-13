Мотта: «Лига чемпионов не является самоцелью»

Очень удачно выступает в нынешнем сезоне «Болонья», команда Тьяго Мотты ведёт борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Однако наставник клуба заявил, что попадание в эту зону не является для него самоцелью - по его словам, руководство клуба не ставит перед ним такой обязательной задачи:

- Давайте говорить прямо, перед началом сезона не было такой задачи. Лига чемпионов обязательна для других клубов, таких как «Милан» или «Ювентус», «Наполи», может быть, «Лацио», «Рома», даже «Аталанта». Но не мы, - цитирует слова Мотты pianetamilan.it.

Сейчас «Болонья» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата.