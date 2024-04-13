​Евродепутат явился в парламент в футболке «Торино» и назвал «Ювентус» непечатным словом

Европарламент, как и российская Дума образца 90-х годов, полон комичных персонажей, которые вряд ли думают о том, как улучшить жизнь доверивших им мандат граждан.

К примеру, один из них, ирландский «народный избранник» Майк Уоллес явился за заседание законодательного органа в... футболке «Торино», выразив свои симпатии накануне туринского дерби. А чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений в его предпочтениях, Уоллес, выступая с трибуны, назвал «Ювентус» «дерьмом».

Стоит отметить, что 68-летний персонаж действительно любит Италию - он проживает в Пьемонте и занимается экспортом итальянского вина в родную Ирландию.