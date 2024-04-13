​Итальянские журналисты критикуют Леау: «Это второй Балотелли»

Итальянский «Милан» проиграл в четверг «Роме» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы, и на него сразу же обрушилась кровожадная итальянская пресса. Особо досталось Рафаэлу Леау, который даже не доиграл матч с «Ромой» до конца - его заменили.

Итальянские журналисты считают, что это следовало сделать ещё после перерыва, также португальского нападающего теперь сравнивают с Марио Балотелли:

«Я бы назвал его Балотеллеау. Он ничего не выиграл на международном уровне, ему ещё многое доказывать. А ведёт себя вызывающе надменно», - заявил итальянский журналист Тони Дамасчелли, слова которого цитирует pianetamilan.it.