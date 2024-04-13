​Итальянский журналист: «Пиоли раз за разом совершает одни и те же ошибки»

Итальянский «Милан» проиграл в четверг «Роме» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы, и на него сразу же обрушилась кровожадная итальянская пресса. Так, известный на Аппенинском полуострове журналист Лука Дидди заявил, что «Милан», по его наблюдениям, всегда совершает одни и те же ошибки.

- Кто видел этот матч, наверняка вспомнил 0:3 от «ПСЖ». Такое же безволие в атаке. Тактика де Росси оказалась лучше тактики Пиоли, - цитирует слова Дидди pianetamilan.it.

Ответный матч состоится через неделю, в следующий четверг. «Милан» никогда не побеждал в Лиге Европы или Кубке УЕФА.