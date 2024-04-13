​«Лацио» не забивал четыре мяча в Серии А ровно 444 дня

В Италии стартовал 32-й тур чемпионата, «Лацио» крупно обыграл «Салернитану», забив той четыре мяча. Как оказалось, такого не случалось ровно 444 дня - в последний раз «Лацио» забивал четыре мяча в Серии А 24 января 2023 года, тогда клуб переиграл «Милан» со счётом 4:0.

Сейчас «Лацио» благодаря победе над «Салернитаной» поднялся на седьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В следующем туре Серии А клубу предстоит сыграть на выезде в Генуе с местным «Дженоа». Это случится 19 апреля.

В последний раз римский клуб становился чемпионом Италии в 2000 году.