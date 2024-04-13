​Раньери: «Скудетто 1970 года был великолепным»

12 апреля исполнилось ровно 54 года с того момента, когда «Кальяри», переиграв «Бари» со счётом 2:0, завоевав свой первый и единственный чемпионский титул в Серии А. Накануне игры с «Интером» нынешний наставник клуба Клаудио Раньери вспомнил ту победу - тогда он был молодым, ему было 18 лет:

- Мои воспоминания? Тогда я доигрывал в молодёжной «Роме». «Кальяри» принёс праздник на весь остров. Это была зрелищная команда, и не только Джиджи Рива, но и Чера, Нене, Доменгини, - цитирует слова итальянского специалиста derbyderbyderby.it.

Клаудио Раньери тренирует «Кальяри» с прошлого года.