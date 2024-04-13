Луис Альберто: «Не хочу, чтобы клуб тратил на меня деньги»

В Италии стартовал 32-й тур чемпионата, «Лацио» крупно обыграл «Салернитану», но после матча испанский полузащитник команды Луис Альберто заявил, что летом покинет клуб. Он пояснил причины такого решения - по словам Луиса, он не хочет быть финансовой обузой для испытывающего сложности с деньгами клуба.

- Я сам попросил клуб об этом. Я не хочу напрягать бюджет клуба. Этот клуб дал мне очень многое, но пришло время дать дорогу молодым, пуст сэкономленные деньги помогут приобрести молодых футболистов, - цитирует слова испанского полузащитника cittaceleste.it.

Луис Альберто выступает за «Лацио» с 2016 года.