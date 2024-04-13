Луис Альберто: «Я ухожу из «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто объявил о скором уходе из клуба.

В октябре испанец подписал с римлянами новый контракт, рассчитанный до середины 2027 года, однако, судя по всему, это не помешает ему сменить клубную прописку грядущим летом.

«Я покидаю проект «Лацио». Я уйду из клуба в летнее трансферное окно», – приводит журналист Николо Скира слова 31-летнего футболиста.

Луис Альберто выступает за «Лацио» с 2016 года – тогда он был куплен у «Ливерпуля» всего за 4 млн евро. В общей сложности на счету игрока 51 забитый мяч и 75 результативных пасов в 301 поединке за «орлов» во всех турнирах.