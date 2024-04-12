«Лацио» легко разгромил «Салернитану»

Чередующий победы с поражениями «Лацио» в пятницу принимал «Салернитану», де-факто вылетающую в низший дивизион. Судьба матча была предопределена после стартовых атак хозяев. На седьмой минуте Фелипе Андерсон в одиночку решил исход эпизода и отправил мяч в сетку. Еще небольшой отрезок, и уже Матиас Весино в штрафной был точен. Лум Чауна быстро отыграл один гол, отлично нанеся удар «на втором этаже». Под конец тайма «Лацио» красиво разыграл мяч впереди, и Андерсон поставил точку, оформив дубль, - 3:1.

Во втором тайме Андерсон в убойной позиции не попал в створ. Не забил и Луис Альберто, но здесь голкипер был на высоте. В концовке игры Густав Исаксен сделал счет разгромным.

«Лацио» подвинул «Наполи» на седьмом месте, противник - последний.