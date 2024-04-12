«Лацио» легко разгромил «Салернитану»

Чередующий победы с поражениями «Лацио» в пятницу принимал «Салернитану», де-факто вылетающую в низший дивизион. Судьба матча была предопределена после стартовых атак хозяев. На седьмой минуте Фелипе Андерсон в одиночку решил исход эпизода и отправил мяч в сетку. Еще небольшой отрезок, и уже Матиас Весино в штрафной был точен. Лум Чауна быстро отыграл один гол, отлично нанеся удар «на втором этаже». Под конец тайма «Лацио» красиво разыграл мяч впереди, и Андерсон поставил точку, оформив дубль, - 3:1.
Во втором тайме Андерсон в убойной позиции не попал в створ. Не забил и Луис Альберто, но здесь голкипер был на высоте. В концовке игры Густав Исаксен сделал счет разгромным.
«Лацио» подвинул «Наполи» на седьмом месте, противник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Андерсон Фелипе7'
|(2:0) Весино Матиас14'
|16'Чауна Лум (2:1)
|(3:1) Андерсон Фелипе35'
|(4:1) Исаксен Густав87'
Мандас Христос•Марушич Адам58' (Хюсай Эльсейд (58') •Патрик•Казале Николо•Хила Марио84' (Исаксен Густав (84') •Андерсон Фелипе•Весино Матиас81' (Ровелла Николо (81') •Камада Даити•Лаццари Мануэль•Альберто Луис80' (Катальди Данило (80') •Кастельянос Валентин80' (Педро Родригес (80')
Запасные: Андерсон Андре•Сепе Луиджи
Костиль Бенуа•Дьомбер Норберт•Боатенг Жером46' (Ленговски Матеуш (46') •Пирола Лоренцо•Дзаноли Алессандро46' (Самбья Саломон (46') •Брадарич Домагой•Кулибали Лассана• 36'Маджоре Джулио46' (Манолас Костас (46') •Чауна Лум•Кандрева Антонио85' (Мартеджани Агустин (85') •Иквуемеси Чуквубуикем76' (Вайссман Шон (76')
12 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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