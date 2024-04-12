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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» легко разгромил «Салернитану»

12 Апреля 2024 • 23:41 Комментировать
Лацио
4:1
Салернитана
окончен

Чередующий победы с поражениями «Лацио» в пятницу принимал «Салернитану», де-факто вылетающую в низший дивизион. Судьба матча была предопределена после стартовых атак хозяев. На седьмой минуте Фелипе Андерсон в одиночку решил исход эпизода и отправил мяч в сетку. Еще небольшой отрезок, и уже Матиас Весино в штрафной был точен. Лум Чауна быстро отыграл один гол, отлично нанеся удар «на втором этаже». Под конец тайма «Лацио» красиво разыграл мяч впереди, и Андерсон поставил точку, оформив дубль, - 3:1.

Во втором тайме Андерсон в убойной позиции не попал в створ. Не забил и Луис Альберто, но здесь голкипер был на высоте. В концовке игры Густав Исаксен сделал счет разгромным.

«Лацио» подвинул «Наполи» на седьмом месте, противник - последний.

Протокол игры  
Лацио4:1Салернитана
(1:0) Андерсон Фелипе7'  
(2:0) Весино Матиас14'  
  16'Чауна Лум (2:1)
(3:1) Андерсон Фелипе35'  
(4:1) Исаксен Густав87'  
Мандас ХристосМарушич Адам 58' (Хюсай Эльсейд ( 58') ПатрикКазале НиколоХила Марио 84' (Исаксен Густав ( 84') Андерсон ФелипеВесино Матиас 81' (Ровелла Николо ( 81') Камада ДаитиЛаццари МануэльАльберто Луис 80' (Катальди Данило ( 80') Кастельянос Валентин 80' (Педро Родригес ( 80')
Запасные: Андерсон АндреСепе Луиджи
Костиль БенуаДьомбер НорбертБоатенг Жером 46' (Ленговски Матеуш ( 46') Пирола ЛоренцоДзаноли Алессандро 46' (Самбья Саломон ( 46') Брадарич ДомагойКулибали Лассана  36'Маджоре Джулио 46' (Манолас Костас ( 46') Чауна ЛумКандрева Антонио 85' (Мартеджани Агустин ( 85') Иквуемеси Чуквубуикем 76' (Вайссман Шон ( 76')
Запасные: Пасалидис ТриантафиллосПеллегрино МаркоФасио ФедерикоАллокка ПаскуалеСими НванквоВиньято ЭмануэльПьероцци НикколоОчоа ГильермоГомис Ирон
12 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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