«Ювентус» близок к продлению контракта с одним из лидеров

«Ювентус» и вингер Федерико Кьеза близки к договорённости по новому контракту.

О намерении «старой синьоры» продлить контракт с одной из главных звёзд известно уже давно. По обновлённым сведениям инсайдера Николо Скиры, стороны почти согласовали условия нового договора. Сделка может быть оформлена до начала Евро-2024.

Федерико Кьеза выступает за «Ювентус» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний итальянец записал себе в актив восемь забитых мячей и две результативные передачи, проведя 28 поединков за команду Массимилиано Аллегри. Действующее соглашение футболиста истекает в 2025 году.