Дель Пьеро: «Йылдыз заслуживает носить десятый номер в «Ювентусе»

Легендарный экс-футболист «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро считает, что Кенан Йылдыз заслужил играть под десятым номером.

18-летний футболист пока не пробился в стартовый состав «бьянконери», но регулярно появляется на замену. По словам дель Пьеро, турок обладает необходимыми качествами, чтобы выступать под культовой «десяткой».

«Он уже кое-что показал, и он определённо один из тех, чья игра мне особенно нравится. Я бы наградил его футболкой с десятым номером», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова дель Пьеро.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» может продлить контракт с Йылдызом и предложить ему десятый номер.