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Дель Пьеро: «Йылдыз заслуживает носить десятый номер в «Ювентусе»

12 Апреля 2024 • 23:18 Комментировать
Торино
...
Ювентус
1 3.70 X 3.05 2 2.20
Через 18 ч. 20 мин.

Легендарный экс-футболист «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро считает, что Кенан Йылдыз заслужил играть под десятым номером.

18-летний футболист пока не пробился в стартовый состав «бьянконери», но регулярно появляется на замену. По словам дель Пьеро, турок обладает необходимыми качествами, чтобы выступать под культовой «десяткой».

«Он уже кое-что показал, и он определённо один из тех, чья игра мне особенно нравится. Я бы наградил его футболкой с десятым номером», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова дель Пьеро.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» может продлить контракт с Йылдызом и предложить ему десятый номер.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессандро Дель Пьеро Кенан Йылдыз ещё теги

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