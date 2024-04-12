«ПСЖ» может включить двух игроков в сделку по покупке Осимхена

«ПСЖ» по-прежнему заинтересован в нападающем «Наполи» Викторе Осимхене.

По информации II Mattino, французский клуб не намерен платить «Наполи» за нигерийского форварда 120 миллионов евро. «ПСЖ» рассматривает вариант, при котором будет возможно включить в сделку по переходу Осимхена двух своих игроков – речь идёт о Марко Асенсио и Карлосе Солере.

На счету Осимхена в текущем сезоне 26 игр за «Наполи», в которых ему удалось забить 14 голов и сделал четыре ассиста на партнёров. Контракт футболиста с неаполитанским клубом действует до 2026 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 110 миллионов евро.