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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» может купить у «Манчестер Юнайтед» Уан-Биссаку

12 Апреля 2024 • 21:56 Комментировать
Интер Милан
...
Кальяри
1 1.18 X 7.40 2 14.00
14.04 21:45

Итальянский «Интер» заинтересован в приобретении Аарона Уан-Биссаки. Это сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в случае ухода правого защитника Дензела Думфриса миланцы могут попробовать подписать именно футболиста «Манчестер Юнайтед».

Данную возможность итальянский клуб раньше уже изучал и общался с агентами игрока.

У представителей «Интера» сложилось впечатление, будто Уан-Биссака будет не против поиграть за пределами Англии.

Что касается Думфриса, то его возможная продажа связана со сложностями в переговорах о продлении контракта, истекающего в 2025 году.


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Евро-Футбол.Ру,
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