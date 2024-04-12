«Интер» может купить у «Манчестер Юнайтед» Уан-Биссаку

Итальянский «Интер» заинтересован в приобретении Аарона Уан-Биссаки. Это сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в случае ухода правого защитника Дензела Думфриса миланцы могут попробовать подписать именно футболиста «Манчестер Юнайтед».

Данную возможность итальянский клуб раньше уже изучал и общался с агентами игрока.

У представителей «Интера» сложилось впечатление, будто Уан-Биссака будет не против поиграть за пределами Англии.

Что касается Думфриса, то его возможная продажа связана со сложностями в переговорах о продлении контракта, истекающего в 2025 году.