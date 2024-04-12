Агент Миранчука: «Нужно спросить у Гасперини, почему Леша вышел на 89-й минуте»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий хавбека «Аталанты» Алексеей Миранчука, оценил игру российского игрока в первом матче четвертьфинала Лиги Европы с «Ливерпулем» (2:3).

«Главному тренеру нужно адресовать вопрос — почему Леша вышел на 89-й минуте? За результат отвечает только Гасперини. Все остальное оставим пока что без комментариев», — цитирует агента Metaratings.ru.

Стоит отметить, ответная встреча между «Аталантой» и «Ливерпулем» состоится 18 апреля в Италии. Стартует матч в 22:00 московского времени.

В сезоне-2023/24 Миранчук отыграл 30 матчей за клуб из Бергамо во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.