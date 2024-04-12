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Кварацхелия – о сравнениях с Марадоной: «Это безумие»

12 Апреля 2024 • 18:23 Комментировать
Наполи
...
Фрозиноне
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14.04 13:30

Журналист Альфредо Педулла рассказал, что хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия сравнивается с бывшим игроком неаполитанцев Диего Марадоной.

«Марадона? Он был одним из лучших игроков в истории футбола. Я думаю, что это безумие, что есть люди, которые сравнивают меня с ним или пытаются это сделать. Конечно, для меня это удовольствие», — приводит слова Кварацхелии журналист Альфредо Педулла.

Напомним, что Кварацхелия перебрался в «Наполи» летом 2022 года. В нынешнем сезоне 23-летний грузин провел 39 встреч за команду во всех турнирах, отличившись 10 забитыми мяами и семью асситстами.

Трудовой договор Хвчии рассчитан до 2027 года.


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