«Ювентус» может выставить Маккенни на трансфер – известно условие

«Ювентус» хочет сохранить в своих рядах полузащитника Уэстона Маккенни. Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, туринский клуб ведёт переговоры с окружением Маккенни по поводу нового контракта.

Отмечается, что на сегодняшний день стороны далеки от соглашения. Если договориться о продлении контракта не удастся, то «старая синьора» выставит Маккенни на трансфер ближайшим летом. Действующий трудовой договор 25-летнего американца рассчитан до середины 2025 года.

Моретто добавил, что в последние недели Маккенни интересовались клубы из-за пределов Европы.