Аллегри дал понять, от чего зависит его будущее в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу своего будущего. Специалист дал понять, что его будущее зависит от того, попадёт команда в Лигу чемпионов или нет.

«Основное внимание уделяется квалификации в Лигу чемпионов. Тогда «Ювентус» как клуб примет лучшее решение», - слова Аллегри приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что летом Аллегри наверняка будет отправлен в отставку. Поговаривают, что «старую синьору» может принять Тьяго Мотта, который сейчас хорошо показывает себя в «Болонье».

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