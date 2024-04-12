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Аллегри дал понять, от чего зависит его будущее в «Ювентусе»

12 Апреля 2024 • 16:19 Комментировать
Торино
...
Ювентус
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13.04 19:00

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий по поводу своего будущего. Специалист дал понять, что его будущее зависит от того, попадёт команда в Лигу чемпионов или нет.

«Основное внимание уделяется квалификации в Лигу чемпионов. Тогда «Ювентус» как клуб примет лучшее решение», - слова Аллегри приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что летом Аллегри наверняка будет отправлен в отставку. Поговаривают, что «старую синьору» может принять Тьяго Мотта, который сейчас хорошо показывает себя в «Болонье».

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Евро-Футбол.Ру,
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Сегодня, 12 Апреля
16:19 · Италия. Серия А
Аллегри дал понять, от чего зависит его будущее в «Ювентусе»
11:39 · Италия. Серия А
У Бремера в контракте есть отступные в размере 55 миллионов евро
11:32 · Германия. Бундеслига
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