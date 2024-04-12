У Бремера в контракте есть отступные в размере 55 миллионов евро

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Глейсон Бремер летом может покинуть команду Массимилиано Аллегри. Ранее сообщалось, что бразилец интересен «Манчестер Юнайтед».

По информации от Tuttosport, в контракте у центрального защитника прописана фиксированная сумма отступных, которая составляет 55 миллионов евро. Этот фактор может сильно облегчить трансфер Бремера на «Олд Траффорд».

Напомним, Глейсон перебрался в «Ювентус» летом 2022 года из «Торино». По окончании нынешнего сезона Бремер может перебраться в новый для себя чемпионат, если согласится на переезд в Английскую премьер-лигу.