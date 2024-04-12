Тевес: «Не думаю, что «Ювентус» финиширует выше 3 места в Серии А»

Экс-форвард туринского «Ювентуса» Карлос Тевес не особо верит, что его команда сможет закончить сезон выше третьего места. Команда Массимилиано Аллегри отстаёт на 6 очков от «Милана», который располагается на второй строчке. До конца нынешнего розыгрыша Серии А осталось сыграть 7 туров.

«Ювентус» сейчас находится на третьем месте. Я не думаю, что клуб финиширует выше. Мы привыкли видеть, как «Ювентус» побеждает, поэтому удивительно видеть, как всё складывается в последние пару лет. Лучшим клубом Серии А сейчас является «Интер». У этой команды большой отрыв от второго и третьего места», – цитирует Тевеса La Gazzetta dello Sport.