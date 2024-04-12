Тевес назвал лучшего игрока Серии А

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Карлос Тевес назвал игрока, которого в настоящий момент считает лучшим в итальянской Серии А. Выбор аргентинца остановился на соотечественнике Лаутаро Мартинесе, который выступает за миланский «Интер».

«Лучший игрок Серии А? Лаутаро, без всякий сомнений. Он доминирует на поле и делает разницу. Если у вас есть есть нападающий, который столько забивает, можете считать, что одна рука уже лежит на скудетто. «Интер» – отличная команда, но Мартинес является очень важной её частью», – цитирует Тевеса La Gazzetta dello Sport.

Лаутаро в этом розыгрыше Серии А является лучшим бомбардиром с 23 голами в активе.