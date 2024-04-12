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Чемпионат Италии. Серия А

Гатти: «Я очень благодарен Аллегри, он дал мне шанс расти»

12 Апреля 2024 • 09:32 Комментировать
Торино
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Ювентус
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13.04 19:00

Защитник туринского «Ювентуса» Федерико Гатти высказался о своих отношениях с главным тренером Массимилиано Аллегри. Ранее ходили слухи, что итальянского специалиста уволят по окончании сезона, а его место займёт Тьяго Мотта из «Болоньи».

«Я очень благодарен Аллегри, он дал мне шанс расти. Когда ты совершаешь ошибку и тебя отстраняют, это всегда тяжело, но Массимилиано дал мне новый шанс и сделал меня более сильным игроком», – приводит слова Гатти Tuttosport.

В нынешнем сезоне 25-летний Федерико записал на свой актив 4 гола в итальянской Серии А. «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.

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