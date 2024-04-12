Мотта впервые коснулся темы выхода «Болоньи» в Лигу чемпионов

Наставник итальянской «Болоньи» Тьяго Мотта не ставит перед своими подопечными цели во что бы то ни стало попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон. Об этом сам специалист рассказал в интервью журналисту Джанлуке ди Марцио.

Он подчеркнул, что цель выступать в самом престижном клубном европейском турнире могут ставить перед собой только клубы-гранды - «Ювентус», «Милан», «Интер» и так далее, а «Болонья» к таковым не относится. В то же время, успех своих футболистов он объяснил тем, что от них никто не ждал таких результатов.

Напомним, после 31 тура «Болонья» с 58 очками расположилась на четвёртой позиции в турнирной таблице. Она на три балла опережает «Рому» и на четыре отстаёт от «Ювентуса».