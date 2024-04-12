Наингголан - об игроке «Лацио»: «Идиот, который может только бегать по полю»

Экс-футболист сборной Бельгии и «Ромы» Раджа Наингголан критически высказался о полузащитнике «Лацио» Маттео Гендузи.
«Этот парень ни на что не способен. Гендузи может только бегать по полю. Он идиот. Я могу назвать много футболистов в Серии А, которые играют лучше, чем он», - передает слова бельгийца Calciomercato.
В текущем сезоне Маттео играет за «Лацио» на правах аренды. Полноценный контракт футболист принадлежит «Марселю».
В нынешней игрой кампании Гендузи провел 44 встречи, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его ценник – 25 миллионов евро.
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