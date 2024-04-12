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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри не будет в «Милане» - клуб делает ставку на другого тренера

12 Апреля 2024 • 07:31 Комментировать

Бывший главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри вряд ли займет пост рулевого «Милана» в следующем сезоне. Об этом рапортуют журналисты Sempremilan.

Как информирует источник, нынешний наставник команды Стефано Пиоли пользуется доверием у боссов клуба, которые готовы оставить его на сезон-2024/2025. По итогам 31 тура чемпионата Италии «россонери» набрали 68 баллов и находятся на второй позиции в турнирной таблице.

Напомним, что Сарри был уволен с поста главного тренера «Лацио» в прошлом месяце. После 31 тура итальянской Серии А бывшая команда Маурицио находится на восьмой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Маурицио Сарри
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