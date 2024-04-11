​Итальянская полиция провела обыски у фанатов «Лацио» - у одного из них нашли дома кокаин и гашиш

В январе «Рома» и «Лацио» сыграли между собой в Кубке Италии, и фанаты обоих клубов порядком набедокурили как до игры, так и после неё. В частности, двое фанатов «Ромы» получили ножевые ранения вдобавок к поражению любимого клуба со счётом 0:1.

Итальянская полиция установила личности агрессоров и во вторник провела обыски в их домах. У одного из них, 24-летнего молодого человека, дома были найдены кокаин и гашиш, а также устройство для взвешивания и расфасовки наркотиков.

Так что ему теперь предстоит давать совсем другие объяснения, помимо рассказов о том, откуда у него навыки владения холодным оружием.