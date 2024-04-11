Кварацхелия: Футбол – это моя жизнь, стараюсь играть так, как в детстве

Футболист «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал, как относится к футболу.

- Футбол – это моя жизнь, это всё для меня, без сомнений. В детстве я играл много на улице, даже после тренировок. Это, возможно, заметно по стилю моей игры.

В уличном футболе ты часто владеешь мячом. Сейчас мы играем на больших полях при большом количестве фанатов, но я всё равно стараюсь играть так, как в детстве в Тбилиси. Имено улицы сделали футболистом, - приводит слова Кварацхелии Calciomercato.

В текущем сезоне Хвича забил 10 мячей и сделал семь голевых передач на своих партнёрах по «Наполи», проведя 39 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с неаполитанским клубом действует до 2027 года. Ранее сообщалось, что в услугах Хвичи заинтересованы ряд европейских клубов.

Отметим, что в марте Кварацхелия вместе со сборной Грузии оформил выход на Евро-2024.