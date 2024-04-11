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Рабио не договорился с «Ювентусом» о новом контракте

11 Апреля 2024 • 19:59 Комментировать
Торино
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Ювентус
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13.04 19:00

Хавбеку сборной Франции Адриену Рабио летом придётся  искать себе новый клуб.

По информации Calciomercato.com, 29-летний футболист не смог согласовать с «Ювентусом» условия нового контракте и покинет туринскую команду по окончании текущего сезона. Отмечается, что Рабио не устроила зарплата, которую предлагал «Ювентус» в переговорах с агентом игрока.

Ранее была информация, что Рабио может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

За «Ювентус» футболист выступает с 2019 года. Всего в его активе 21 гол и 15 ассистов в 204 играх за «Ювентус».


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