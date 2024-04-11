Рабио не договорился с «Ювентусом» о новом контракте

Хавбеку сборной Франции Адриену Рабио летом придётся искать себе новый клуб.

По информации Calciomercato.com, 29-летний футболист не смог согласовать с «Ювентусом» условия нового контракте и покинет туринскую команду по окончании текущего сезона. Отмечается, что Рабио не устроила зарплата, которую предлагал «Ювентус» в переговорах с агентом игрока.

Ранее была информация, что Рабио может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

За «Ювентус» футболист выступает с 2019 года. Всего в его активе 21 гол и 15 ассистов в 204 играх за «Ювентус».