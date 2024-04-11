Иммобиле близок к уходу из «Лацио»

Форвард итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле склоняется к уходу из римского клуба в летнее трансферное окно.

Как информирует известный журналист Николо Скира, у футболиста существует конфликт с фанатами команды.

Стоит напомнить, что Иммобиле защищает цвета «орлов» с лета 2016 года. С тех пор Чиро провёл за римлян 335 встреч во всех турнирах, в которых отличился 206 забитыми мячами и 54 результативными передачами.

Трудовой договор бомбардира с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего голеадора составляет 7 миллионов евро.