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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле близок к уходу из «Лацио»

11 Апреля 2024 • 19:57 Комментировать
Лацио
...
Салернитана
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12.04 21:45

Форвард итальянского «Лацио» Чиро Иммобиле склоняется к уходу из римского клуба в летнее трансферное окно.

Как информирует известный журналист Николо Скира, у футболиста существует конфликт с фанатами команды.

Стоит напомнить, что Иммобиле защищает цвета «орлов» с лета 2016 года. С тех пор Чиро провёл за римлян 335 встреч во всех турнирах, в которых отличился 206 забитыми мячами и 54 результативными передачами.

Трудовой договор бомбардира с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего голеадора составляет 7 миллионов евро.


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Лацио Серия А Джимми Буллард Чиро Иммобиле ещё теги

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