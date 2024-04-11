Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Депутат Европарламента от Ирландии жёстко оскорбил «Ювентус» видео

11 Апреля 2024 • 19:51 Комментировать
Ювентус
1:0
Фиорентина

Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии жёстко оскорбил «Ювентус» перед дерби Серии А с «Торино».

Так, Уоллес пришёл на заседание в майке «Торино» и пожелал «быкам» удачи в грядущей игре в выходные.

«Юве» — дерьмо. Вперёд, «Торо!», - сказал Уоллес.

Игра пройдёт на домашней арене «Торино» в субботу, 13 апреля. «Ювентус» за последние недели потерял второе место турнирной таблицы и идёт на третьей строчке с 62 баллами.

«Торино» же идёт в середине таблицы на девятом месте. У клуба 44 балла в активе по итогу 31 проведённого матча. Команды имеют соотношение побед в дерби 88 на 56 в пользу «Юве».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино Мик Уоллес ещё теги

Новости по матчу

08 Апреля
17:59
Аллегри накричал на игроков после победы – известна причина 2
04:23
Итальяно: «Мы слишком уважали «Ювентус»
03:06
Аллегри объяснил 25% владения мячом в исполнении «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной» 1
01:19
​Ди Ливио прокомментировал конфликт Влаховича и Кьезы
00:55
​Аллегри: «Продолжаем в том же духе»
00:21
​Гатти: «Важнейшая для нас победа»
07 Апреля
23:42
«Ювентус» одержал непростую и важную победу над «Фиорентиной» 4
22:43
Гатти – лучший бомбардир Серии А среди центральных защитников
21:56
Аллегри объяснил, почему Кьеза и Йылдыз не играют вместе
21:23
Инсайдер Романо высказался о скором уходе Аллегри из «Ювентуса» 1
21:15
«Ювентус» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:41
«Ювентус» объявил состав на игру с «Фиорентиной»
16:41
«Ювентус» договорился с новым тренером – известно имя 2
16:05
Щесны: «Готов поспорить, что Йылдыз будет номинирован на «Золотой мяч» 1
11:12
Футболист «Ювентуса» Соуле: «Был удивлён тем, насколько Роналду приятный человек»
02:46
Бесплатный прогноз и ставка на матч Ювентус – Фиорентина чемпионата Италии – 7 апреля 2024
02:44
Ювентус - Фиорентина: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Апреля
15:20
Аллегри: «Моё будущее? Я сфокусирован на достижении целей этого сезона»
10:52
«Болонья» повесила внушительный ценник на Зиркзее, который интересен топ-клубам АПЛ и Серии А
09:43
Два топ-клуба из Серии А интересуются вингером «Лилля»
05:01
«Наполи» договаривается с новым тренером
04:21
«Ювентус» установил ценник на Мойзе Кина
02:24
Английские гранды готовы побороться с «Ювентусом» за тренера Мотту
02:06
Мойзе Кин может покинуть «Ювентус» – три клуба проявили интерес
05 Апреля
19:04
Озил рассказал, о чём жалеет после завершения карьеры
14:32
Стало известно, перейдёт ли Икарди в «Ювентус»
01:51
«Ювентус» начал работу над трансфером игрока сборной Италии
04 Апреля
16:02
Влахович назвал свой лучший момент в футболке «Ювентуса»
15:57
Влахович назвал свою главную мечту в футболе
15:53
Влахович рассказал, кто помог ему адаптироваться после трансфера в «Ювентус»
15:48
Влахович: «После трансфера в «Ювентус» в моей жизни произошли большие изменения»
10:48
Зиркзее хочет перейти в «Милан», несмотря на интерес трёх других клубов
09:54
«Астон Вилла» ищет правого защитника, среди вариантов – 3 игрока из Серии А
09:48
«Ювентус» хочет продлить контракт с Кьезой до 2026 года 1
03 Апреля
17:50
Назван тренер, который может заменить Аллегри в «Ювентусе»
14:22
Три топ-клуба следят за Рабио
02 Апреля
23:24
Джунтоли назвал причины кризиса «Ювентуса»
15:31
Стало известно, когда Аллегри могут уволить из «Ювентуса» 2
09:24
Защитник «Барселоны» интересен «Ювентусу» и клубу из топ-4 Ла Лиги
02:28
«Ювентус» решил расстаться с защитником
01:11
«Ювентус» начал переговоры с новым тренером
00:36
Пирло прокомментировал проблемы «Ювентуса»
01 Апреля
22:16
«Ювентус» установил собственный антирекорд последних 25 лет 1
09:59
«Ювентус» может продать Локателли, итальянец интересен «Баварии» и английским клубам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом» «ПСЖ» хочет подписать звезду «Барселоны» с ценником в 1 миллиард евро Хвичу хочет купить европейский суперклуб Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Киммих договорился с английским топ-клубом Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн «Реал» нацелился на нового вратаря «Манчестер Сити» готовит громкий трансфер – клуб договорился с полузащитником
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
Хет-трик Зернова принёс «Металлургу» третью победу в серии плей-офф КХЛ над «Автомобилистом» Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Объявлена дата начала следующего сезона КХЛ Селиваненко высказался о поведении Медведева в матче с Хачановым Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Апреля
19:59 · Италия. Серия А
Рабио не договорился с «Ювентусом» о новом контракте
19:57 · Италия. Серия А
Иммобиле близок к уходу из «Лацио»
19:51 · Италия. Серия А
Депутат Европарламента от Ирландии жёстко оскорбил «Ювентус» видео
18:38 · Италия. Серия А
Осимхен не договаривался с «ПСЖ»
16:18 · Италия. Серия А
Фанаты «Ромы» собрали деньги, чтобы заплатить штраф за игрока 2
15:55 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ и Серии A следят за Фонсекой слухи
15:04 · Италия. Серия А
«Интер» нашёл запасной вариант на тот случай, если не сможет заполучить Эрмосо
12:00 · Италия. Серия А
«ПСЖ» положил глаз на нападающего «Интера»
11:56 · Италия. Серия А
Рабио может оказаться в испанском топ-клубе
11:41 · Англия. Премьер-лига
Экс-нападающий «Баварии» может переехать в АПЛ - названо имя 1
11:10 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис – трансферная цель для клуба АПЛ, цена вопроса – 30 миллионов евро
10:47 · Италия. Серия А
Осимхен очень близок к переходу в «ПСЖ»
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на звезду «Милана»
10:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» не ведёт переговоров по возвращению Мораты
03:59 · Италия. Серия А
«Наполи» предложит Конте трёхлетний контракт слухи
Все новости
Рекомендуем