Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии жёстко оскорбил «Ювентус» перед дерби Серии А с «Торино».

Так, Уоллес пришёл на заседание в майке «Торино» и пожелал «быкам» удачи в грядущей игре в выходные.

«Юве» — дерьмо. Вперёд, «Торо!», - сказал Уоллес.

Игра пройдёт на домашней арене «Торино» в субботу, 13 апреля. «Ювентус» за последние недели потерял второе место турнирной таблицы и идёт на третьей строчке с 62 баллами.

«Торино» же идёт в середине таблицы на девятом месте. У клуба 44 балла в активе по итогу 31 проведённого матча. Команды имеют соотношение побед в дерби 88 на 56 в пользу «Юве».