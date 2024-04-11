Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не договаривался с «ПСЖ» о летнем трансфере. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Фабрис Хокинс.

По данным источника, Осимхена привлекает вариант с переходом в «ПСЖ», однако на сегодняшний день гранд Лиги 1 не планирует расставаться летом с Гонсалу Рамушем или Рандалем Коло-Муани.

Напомним, что в январе Виктор Осимхен дал понять, что летом он сменит «Наполи» на другой клуб. В этом сезоне 25-летний нигериец провёл 26 официальных матчей, в которых забил 14 голов и отдал четыре голевых паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает Осимхена в 110 миллионов евро.