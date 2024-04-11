Фанаты «Ромы» собрали деньги, чтобы заплатить штраф за игрока

На прошлых выходных в Серии А проходило дерби между «Ромой» и «Лацио». «Волки» отпраздновали победу со счётом 1:0, а единственный гол на свой счёт записал Джанлука Манчини.

После игры Манчини оскорбил «Лацио» - он размахивал флагом в цветах этого клуба с изображением крысы. За это действие Манчини оштрафовали на 5 тысяч евро.

Как сообщает ABC, фанаты «Ромы» решили устроить сбор денег, чтобы заплатить штраф за Манчини. В итоге было собрано даже больше – 8 тысяч евро. Если футболист не примет их, то деньги будут направлены на благотворительность.

На текущий момент «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.