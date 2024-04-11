«Интер» нашёл запасной вариант на тот случай, если не сможет заполучить Эрмосо

Миланский «Интер» пополнил свой шорт-лист ещё одним центральным защитником. По информации от La Gazzetta dello Sport, главной целью «нерадзурри» является приглашение Марио Эрмосо из мадридского «Атлетико», который летом с большой долей вероятности станет свободным агентом.

Тем не менее, если «Интер» не сможет заполучить испанца, у итальянского клуба уже есть запасной вариант на такой случай. Источник сообщает, что «нерадзурри» интересуются Умаром Соле из «Ред Булл Зальцбурга». По слухам, руководству «Интера» очень нравится 24-летний защитник.

Напомним, Соле ранее выступал во Франции за «Лион». Контракт игрока с нынешним клубом истекает летом 2025 года. «Трансфермаркт» оценивает Умара в 13 миллионов евро.