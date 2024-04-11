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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» положил глаз на нападающего «Интера»

11 Апреля 2024 • 12:00 Комментировать
Интер Милан
...
Кальяри
14.04 21:45

Французский «ПСЖ» нацелился на нападающего миланского «Интера», который ранее выступал в Лиге 1 в составе «Генгама». Речь идёт о 26-летнем Маркусе Тюраме, который проводит дебютный сезон на «Джузеппе Меацца» после трансфера из мёнхенгладбахской «Боруссии» прошлым летом.

Как сообщает Football Italia, «ПСЖ» рассматривает Тюрама в качестве футболиста, который способен заменить Килиана Мбаппе. Напомним, лучший бомбардир в истории «ПСЖ» должен покинуть команду ближайшим летом.

Тюрам в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии отметился 10 голами и 7 результативными передачами в 29 матчах.

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ИНТЕР МИЛАН КАЛЬЯРИ
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