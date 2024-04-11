Рабио может оказаться в испанском топ-клубе

Французский полузащитник Адриен Рабио, выступающий за туринский «Ювентус», может отправиться в чемпионат Испании. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По данным журналистов, 29-летнего футболиста хочет подписать мадридский «Атлетико». Рабио может достаться «матрасникам» бесплатно, поскольку трудовое соглашение хавбека со «старой синьорой» рассчитано до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Рабио провел 25 поединков. Полузащитник записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.