Осимхен очень близок к переходу в «ПСЖ»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен очень близок к трансферу во французский «ПСЖ». Неаполитанское издание Il Mattino утверждает, что парижане согласовали с нигерийцем условия четырёхлетнего контракта. Команда Луиса Энрике также согласилась заплатить за форварда отступные в размере 120 миллионов евро.

Также сообщается, что Осимхен будет зарабатывать в Париже 13 миллионов евро в год – это почти столько же, сколько Виктор получает по нынешнему контракту в «Наполи».

Осимхен должен заменить в «ПСЖ» нападающего Килиана Мбаппе, который покинет команду на правах свободного агента. 25-летний Виктор в этом сезоне отметился 12 голами и 3 ассистами в Серии А.