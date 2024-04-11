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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не ведёт переговоров по возвращению Мораты

11 Апреля 2024 • 10:30 Комментировать
Атлетико М
...
Жирона
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13.04 15:00

Туринский «Ювентус» не собирается возвращать из мадридского «Атлетико» своего бывшего нападающего Альваро Морату. По информации от журналиста Николо Скиры, «старая синьора» не вела никаких переговоров с «матрасниками».

Ранее появились слухи, что Мората в третий раз в карьере может перебраться в «Ювентус». Альваро выступал за туринскую команду с 2014 по 2016 и с 2020 по 2022 годы. Так или иначе, в обозримом будущем «старая синьора» не собирается возвращать испанца.

31-летний Мората в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании забил 14 голов. Ранее Альваро дважды становился с «Ювентусом» чемпионом Италии и доходил с командой до финала Лиги чемпионов.

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